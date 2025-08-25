În Europa, campioana României nu pare să mai aibă forța necesară pentru a repeta performanțele din sezonul trecut, când a ajuns până în optimile Europa League. Acum, FCSB a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar Champions League, iar, în Europa League, FCSB s-a calificat în play-off, după ce a trecut cu greu de Drita.

Victor Pițurcă: ”Când accepți să îți facă patronul echipa și schimbările nu ar mai trebui să te numești antrenor!”

În prima manșă cu Aberdeen, roș-albaștrii au remizat, scor 2-2, iar totul se decidee în returul din București programat joi, de la 21:30, LIVE pe VOYO.

Situația nu este mai bună nici în campionat. După eșecul cu FC Argeș, scor 0-2, roș-albaștrii au ajuns la patru înfrângeri în campionat.

Victor Pițurcă a încercat să găsească o explicație pentru forma modestă a campioanei României. Experimentatul antrenor a dat vina pe relaxare, dar și pe pregătirea de vară care nu a fost suficientă. De altfel, Pițurcă este de părere că vina le aparține și celor doi antrenori, Elias Charalambous și Mihaii Pintilii, care nu mai pot redresa echipa, deoarece nu au niciun cuvânt de spus în fața deciziilor lui Gigi Becali. Din acest motiv, Pițurcă a spus că cei doi nu ar trebui să se numească ”antrenori”.

”A fost o relaxare totală după ce au câștigat campionatul. Băiețiii ce au zis: ’Dacă noi câștigăm mai devreme campionatul, am făcut chefuri, nu am făcut antrenamente și i-am bătut pe ăștia, păi campionatul e floare la ureche. Și pregătirea a fost mai relaxată. Probabil de aici au venit aceste pălmuțe.

Depinde și de antrenori. Mie îmi pare rău că spun asta, că Mihai Pintilii a fost un jucător extraordinar și e un băiat formidabil, dar când accepți să îți facă patronul echipa și schimbările nu ar mai trebui să te numești antrenor, îmi pare rău să zic asta”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

