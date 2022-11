”Mi-a fost teamă”. Nicolae Dică, prima reacție după plecarea de la FCSB

Antrenorul de 42 de ani a dezvăluit că a vrut s plece după meciul cu UTA Arad, scor 2-1, dar a fost întors din drum de patronul Gigi Becali.

Nicolae Dică, prima reacție după plecarea de la FCSB

„Nu am plecat din ambiție după Silkeborg. Îmi doream să reușesc să fac echipa să aibă rezultate. Și s-a întâmplat acest lucru. Am pierdut aseară, dar după patru victorii în campionat, un meci în Cupă unde nu am pierdut și un meci cu Anderlecht în care nu am pierdut.

Am vrut să mai plec după meciul cu UTA. După meciul de la Craiova, pierdut în campionat, a venit acea întrerupere și discuția avută cu MM, în care i-am spus că am încredere că pot rederesa echipa. A zis și el că are încredere. Când am văzut ce mi-a transmis și el, am zis să rămân și să încerc să redresez lucrurile.



Am câștigat următoarele meciuri în campionat și am zis că e mai bine să renunț eu, echipa e în creștere, vine altcineva și poate e mai bine. Discuția de după joc cu patronul m-a făcut să mă răzgândesc. M-am atașat și de jucători în aceste trei luni și am zis să merg în continuare. A venit acea victorie la Sepsi, în Belgia am făcut un joc bun și poate cu mai multe curaj câștigam.

Mi-a fost teamă de jocul de la Cluj. Veneam după o perioadă bună, dar în ultimele două săptămâni am stat plecați 10 zile. Mi-era teamă de acest joc. S-a acumulat oboseală, am stat plecați foarte mult timp de acasă, din Belgia am mers direc la Cluj. Am încercat să-i țin pe jucători în priză, dar n-am reușit. Da, a fost cel mai slab meci al nostru în campionat”, a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Nicolae Dică, OUT de la FCSB!

În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Antrenorul a reușit să califice gruparea roș-albastră în grupele UEFA Conference League, după ce a trecut de Saburtalo, 4-2, Dunajska Streda, 2-0 la general, și Viking, 4-3 la general.

Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 22:00, cu West Ham, în grupele Conference League. Partida este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.