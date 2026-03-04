OFICIAL CS Dinamo a anunțat antrenorii după plecarea lui Florin Bratu: principal trecut pe la FCSB, secund de legendă în Ștefan cel Mare!

CS Dinamo a anunțat antrenorii după plecarea lui Florin Bratu: principal trecut pe la FCSB, secund de legendă în Ștefan cel Mare! Liga 2
Echipa are drept obiectiv menținerea în Liga 2.

După plecarea antrenorului principal Florin Bratu, CS Dinamo din Liga 2 a anunțat astăzi oficial noul staff tehnic al echipei din Ștefan cel Mare.

”CS Dinamo vs CSC Șelimbăr la Buftea

Lotul dinamoviștilor și-a continuat programul de pregătire pentru următoarea partidă în Liga 2 (etapa #20), programată sâmbătă, 7 martie (ora 11:00), la CNF Buftea, împotriva sibienilor de la Șelimbăr.

Boris Keca - principal, Florin Matache și Andrei Neagu - secunzi

Echipa noastră s-a antrenat pe terenul sintetic al Velodromului din Complexul Sportiv Dinamo sub conducerea antrenorilor Boris Keca (foto), Florin Matache și Andrei Neagu.

Locul 19 în clasament, din 22 de echipe, CS Dinamo a remizat etapa trecută la Hunedoara, scor 2-2 pe terenul Corvinului, având 13 puncte după 20 de etape disputate în acest sezon.

Primele 6 clasate se califică în play-off, celelalte 16 echipe, împărțite în două serii, vor juca în play-out”, a postat azi la prânz pagina CS Dinamo Fotbal.

Noul principal, fostul secund Boris Keca, este un fotbalist bosniac stabilit de decenii în România, unde a evoluat pentru FC Național, FC Brașov, FCSB (pe atunci, în 2005, încă Steaua), Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș sau Concordia Chiajna.

Florin Matache este ”Eroul de la Liberec”, portarul care a jucat cu Dinamo în minunea europeană cu Slovan Liberec, în timp ce Andrei Neagu este preparatorul fizic al echipei.

Mesajul lui CS Dinamo la despărțirea de Florin Bratu

”🤝 Mulțumim, Florin Bratu!

E momentul să oprim timpul pentru a ne exprima recunoștința față de Florin Bratu.

Licențiat Pro, Florin Bratu a transformat fiecare zi a proiectului de fotbal, din 2023 încoace, într-un obiectiv de performanță.

Dincolo de promovarea în Liga 2, de calificarea în grupele Cupei României, Florin Bratu a reușit să pună Academia CS Dinamo pe harta fotbalului românesc.

Drumurile noastre se despart astăzi pentru că Florin Bratu și-a dorit să revină în Superligă.

Respectul și admirația noastră pentru profesionalismul lui Florin Bratu nu pot fi exprimate în comunicate oficiale.

Povestea fotbalului merge mai departe cu aceleași valori cu care Dinamo a format zeci de generații de campioni: onoare, responsabilitate, performanță. ⚪🔴”

Foto: Sport Pictures, CS Dinamo

