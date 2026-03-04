După plecarea antrenorului principal Florin Bratu, CS Dinamo din Liga 2 a anunțat astăzi oficial noul staff tehnic al echipei din Ștefan cel Mare.

”CS Dinamo vs CSC Șelimbăr la Buftea

Lotul dinamoviștilor și-a continuat programul de pregătire pentru următoarea partidă în Liga 2 (etapa #20), programată sâmbătă, 7 martie (ora 11:00), la CNF Buftea, împotriva sibienilor de la Șelimbăr.

Boris Keca - principal, Florin Matache și Andrei Neagu - secunzi

Echipa noastră s-a antrenat pe terenul sintetic al Velodromului din Complexul Sportiv Dinamo sub conducerea antrenorilor Boris Keca (foto), Florin Matache și Andrei Neagu.

Locul 19 în clasament, din 22 de echipe, CS Dinamo a remizat etapa trecută la Hunedoara, scor 2-2 pe terenul Corvinului, având 13 puncte după 20 de etape disputate în acest sezon.

Primele 6 clasate se califică în play-off, celelalte 16 echipe, împărțite în două serii, vor juca în play-out”, a postat azi la prânz pagina CS Dinamo Fotbal.