Bourceanu este analist la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, în timp ce Pintilii tocmai a preluat rolul de antrenor interimar la FCSB, după plecarea lui Nicolae Dică.

Alexandru Bourceanu: "Pintilii decide dacă e momentul să se arunce cu capul înainte"

Deși Gigi Becali a anunțat că se află în căutarea unor antrenori cu experiență, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, nu a exclus varianta ca Mihai Pintiii să rămână antrenor la echipă, chiar dacă nu are licența necesară pentru a fi principal și în acte.

Alexandru Bourceanu spune că nu licență ar fi o problemă pentru Mihai Pintilii, însă recunoaște că fostul său coleg ar risca și "s-ar arunca cu capul înainte" dacă ar accepta să rămână antrenor la FCSB.

"Asta nu e o problemă (n.r - faptul că Pintilii nu are licență). Ținând cont de faptul că suntem prieteni, am jucat împreună, am trăit cele mai bune momente împreună, îi urez succes. Nu știu dacă el va rămâne sau nu antrenorul echipei. Asta o știu doar cei de acolo. Nu am discutat cu el și, chiar dacă aș fi discutat, nu aș fi dezvăluit, mai ales în acest moment complicat pentru el și pentru echipă. Asta e decizia clubului și a lui, dacă e momentul să se arunce cu capul înainte.

În acest moment în care ai nevoie să construiești o echipă, în care echipa trebuie să înțeleagă cum atacă, cum se apără, cum tranziționează, când trebuie să ai rezultate cu care să ajungi în play-off și sunt pretenții de titlu sau de locul 2, da, te arunci puțin cu capul înainte", a spus Alexandru Bourceanu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Mihai Pintilii ocupă în acte postul de delegat, iar Gigi Becali și Mihai Stoica au anunțat că fostul mijlocaș va pregăti echipa la meciurile cu West Ham, Rapid, Oțelul Galați și FC U Craiova, o decizie în privința antrenorului urmând să se ia în pauza competițională prilejuită de Cupa Mondială din Qatar.