Dennis Politic a părăsit-o pe Dinamo în vară pentru a semna cu echipa patronată de Gigi Becali. FCSB l-a cedat pe Alexandru Musi în schimbul lui Politic și a plătit și un milion de euro.

Bănel Nicoliță, mesaj pentru Dennis Politic

La FCSB, lucrurile nu au decurs așa cum s-ar fi așteptat Politic. A strâns doar 22 de apariții, majoritatea ca jucător de rezervă, și a marcat doar trei goluri. Dennis Politic susține că are probleme medicale, însă Gigi Becali spune că medicii celor de la FCSB nu au găsit nicio problemă.

Din acest motiv, finanțatorul campioanei României anunța că este dispus să îl cedeze pe Dennis Politic pentru doar 300.000 de euro, așa cum a făcut și cu Marius Ștefănescu. Ulterior, Becali a transmis că va mai avea răbdare cu Politic și va aștepta cantonamentul de iarnă pentru a vedea cum se prezintă fotbalistul transferat de la Dinamo.

Bănel Nicoliță, fostul jucător al lui FCSB, a avut un mesaj pentru Dennis Politic. Nicoliță a mărturisit că are încredere că Politic va reuși să își revină, chiar dacă la FCSB așteptările sunt mai ridicate, iar presiunea este mult mai mare.

”E un jucător foarte bun și sunt sigur că ușor-ușor o să-și revină. Cred că e o presiune în plus la FCSB față de Dinamo. Nu e ușor”, a spus Bănel Nicoliță conform Digi Sport.