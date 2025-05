Cu trei etape rămase de disputat din play-off, Rapid ocupă locul 5, cu 31 de puncte, patru sub Universitatea Cluj, care se află acum pe poziția care duce la barajul de Conference League.



Marius Șumudică, mesaj pentru Gigi Becali: "Să își țină promisiunea!"

Pentru a o devansa pe U Cluj, Rapid are nevoie de multe puncte în duelurile cu Dinamo, CFR Cluj și U Cluj, dar și de pași greșiți ai contracandidatelor. Șumudică speră ca Gigi Becali să se țină de cuvânt, iar FCSB să trimită cea mai bună echipă la fiecare meci, chiar dacă ar putea obține matematic titlul.



"Eu mai am trei etape de dus la capăt. Sunt focusat doar la ceea ce am făcut în astea trei etape. Trebuie cel puțin 7 puncte. Dacă am face 9, atunci cred că e clar că vom juca acel baraj. Avem șanse să urcăm și mai sus, dar depindem de rezultatele Craiovei.



Eu am zis că voi arbitra play-off-ul. Domnul Becali zice că îl arbitrează dânsul. Tot eu l-am arbitrat, până la urmă, pentru că am făcut egal la CFR și am bătut Craiova. Am ajutat involuntar FCSB. Sper să-și țină promisiunea și, până la sfârșit, FCSB să joace cu cei mai buni jucători și să se decidă totul pe teren", a spus Șumudică, la Fanatik.

În această etapă, FCSB va înfrunta chiar Universitatea Cluj, duminică, de la 20:30. Formația roș-albastră va fi matematic campioană în cazul unei victorii sau chiar înainte de joc, dacă CFR Cluj nu va învinge Universitatea Craiova.

Clasamentul din play-off