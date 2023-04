Marius Șumudică l-a ofertat pe noul antrenor al FCSB-ului: „A refuzat!” Părerea lui Șumi despre Elias Charalambous

FCSB și-a numit noul antrenor principal. După plecarea lui Leo Strizu (55 ani), roș-albaștrii l-au desemnat pe Elias Charalambous (42 ani) să se ocupe de echipă alături de Mihai Pintilii (38 ani) și staff-ul său.

Marius Șumudică l-a vrut pe Elias Charalambous în staff-ul său

Cipriotul este o cunoștință mai veche de-ale lui Marius Șumudică (52 ani). Cei doi au fost colegi de cameră la Omonia Nicosia, iar ulterior actualul tehnician al lui Al Raed l-a ofertat pentru a fi secundul său la FC Vaslui, în urmă cu 11 ani, pentru că a fost încântat de calitățile lui Elias Charalambous.

„Îl știu fiindcă am jucat cu el la Omonia, l-am găsit acolo când am mers și am fost colegi de cameră. Pe urmă, când eu eram antrenor la Vaslui și el încă mai juca, l-am adus acolo. E un tip foarte inteligent, dintr-o familie bună. Știe mult fotbal, eu am vrut să îl iau în staff-ul meu ca secund, dar a refuzat atunci când l-am ofertat”, a declarat Marius Șumudică pentru gsp.

Elias Charalambous a jucat de-a lungul carierei pentru Omonia Nicosia, PAOK Salonic, Alki Larnaca, Karlsruher, FC Vaslui, Levadiakos și AEK Larnaca.

S-a retras în 2017 din activitate și a început cursurile pentru a deveni antrenor. Apoi, a fost antrenor secund și interimat la AEK Larnaca și le-a pregătit pe Ethnikos Achna și Doxa Katokopias.

Noul antrenor al FCSB-ului, surprins de atmosfera bună din cadrul echipei

Ajuns la FCSB, tehnicianul cipriot s-a declarat surprins de atmosfera bună pe care a găsit-o. Acesta a mai fost impresionat și de condițiile de pregătire pe care le au roș-albaștrii la baza din Berceni.

„A fost o surpriză plăcută. Atmosfera din sânul echipei este fantastică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am experiență în fotbal și pot înțelege că starea de spirit din vestiar și din jurul echipei este foarte bună. Pentru mine contează foarte mult să fie o atmosferă bună, deoarece te ajută să faci lucruri bune. De asemenea, o altă surpriză plăcută a fost faptul că aici sunt condiții foarte bune de lucru”, a declarat Elias Charalambous la prima conferință de presă.