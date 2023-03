Elias Charalambous, luat în derâdere de un fost rapidist: „Spre deosebire de Strizu, are deja un plus”

Antrenorul a susținut deja primul antrenament la gruparea „roș-albastră” și a luat parte și la prima conferință de presă în postura de principal la noua sa echipă, vicecampioana României, FCSB.

Un fost rapidist l-a luat peste picior pe Elias Charalambous: „Spre deosebire de Strizu, are deja un plus”

Robert Niță, un fost jucător care a evoluat atât pentru Steaua București, cât și pentru Rapid București, a vorbit despre Elias Charalambous, noul antrenor de la formația din Berceni.

„Spre deosebire de Leo Strizu are deja un plus câștigat la negocieri probabil. Se poate duce la baza de la Berceni, poate participa la antrenamente și are voie și în vestiar. Deja începe să semene a antrenor. Am văzut că i-a aruncat mingea lui Compagno să finalizeze.

A fost prezentat în fața grupului de către managerul de acolo, un lucru care nu s-a întâmplat cu Leo Strizu. Așa, dacă te uiți din afară, pare antrenorul principal în momentul de față și cred că unul dintre motivele pentru care a acceptat e că dă bine să ai FCSB în CV”, a spus Robert Niță, potrivit Fanatik.

În următoarea etapă, FCSB va face deplasarea la Sfântu Gheorghe pentru meciul din runda cu numărul 2 a play-off-ului Superligii cu Sepsi OSK. Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a terminat cu victoria „roș-albaștrilor” la București, pe Arena Națională, scor 1-0.

Cine este Elias Charalambous, noul antrenor de la FCSB

Elias Charalambous a jucat de-a lungul carierei pentru Omonia Nicosia, PAOK Salonic, Alki Larnaca, Karlsruher, FC Vaslui, Levadiakos și AEK Larnaca. El s-a retras în 2017 și a apoi a început cursurile de antrenor.

Fostul fundaș a evoluat la FC Vaslui în perioada 2012-2013. Pentru naționala Ciprului a adunat 64 de selecții, între 2002 și 2017.

După retragere, Elias Charalambous a fost antrenor secund și interimar la AEK Larnaca. Mai apoi a condus Ethnikos Achna și Doxa Katokopias. Din mai 2022 este liber de contract.