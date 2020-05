Gaziantep a primit rezultatele la testele de Covid-19! Marius Sumudica si jucatorii sai pot incepe antrenamentele

????⚫️ Profesyonel Futbol Takımımız ve personelimize uygulanan Covid-19 test sonuçları belli oldu. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takımımıza 11 Mayıs Pazartesi günü uygulanan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur. Profesyonel Futbol Takımımıza ve personelimize yapılan Covid-19 test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamış olup, tüm test sonuçları negatif çıkmıştır. Gaziantep Futbol Kulübümüz, liglere verilen aranın ardından takım halindeki ilk çalışmasına bugün saat 16:30 ve 17:30’da iki grup halinde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. ???? gaziantepfk.org

A post shared by Gaziantep FK | #EvdeKal ???? (@gaziantepfk) on May 13, 2020 at 2:59am PDT