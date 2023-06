Cu Marius Șumudică pe banca tehnică, Al-Raed a încheiat ediția 2022/23 a primului eșalon din Arabia Saudită pe locul 10 cu 34 de puncte. În consecință, clubul a adunat nouă victorii, șapte rezultate de egalitate și 14 înfrângeri.

Marius Șumudică dezvăluie, după un an petrecut la Al-Raed: „Am albit, sunt obosit”

Revenit pentru o mică vacanță în România, Marius Șumudică a fost întâmpinat de reprezentanții mass-media la aeroport. Antrenorul a povestit cât de greu a fost ultimul an în Arabia Saudită.

„Am albit, sunt obosit, dar ce să mai faci? Asta ne este meseria, trebuie să faci sacrificii, asta e. Am terminat pe locul 10, ieri am jucat fără șase titulari cu Al-Hilal și am pierdut cu 3-2.

Ei au jucat cu toți străinii, noi doar cu doi. Nu am pus prea mult accent pe acest joc, chiar am vrut să văd mai mulți jucători care nu jucaseră, să îi văd la ce nivel sunt în acest moment”, a spus Marius Șumudică.

Al-Raed a încheiat sezonul cu o înfrângere. Al-Hilal a reușit să o învingă acasă pe trupa pregătită de Marius Șumudică cu 3-2 și să obțină toate cele trei puncte în ultima etapă din primul eșalon al Arabiei Saudite.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.