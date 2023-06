Antrenorul român se află la gruparea arabă din vara lui 2022 și mai are contract până la finalul sezonului următor cu Al-Raed. Dar chiar și așa, Marius Șumudică spune că ar putea pleca înainte de termen.

„Într-o săptămână sau două!” Marius Șumudică riscă să fie demis de la Al-Raed

Tehnicianul a remarcat faptul că vor fi alegeri prezidențiale la club și că, în cazul în care se va schimba conducerea, atunci riscă să plece și el de la Al-Raed, în ciuda faptului că mai are contract până anul viitor.

Marius Șumudică a mai evidențiat și faptul că, dacă va fi demis, atunci cu siguranță nu va reveni să antreneze în România. Tehnicianul a precizat că încă nu a stabilit nimic cu nicio echipă.

„Mai am un an de contract, dar într-o săptămână sau două vor fi alegeri la club. Presupun că dacă nu va rămâne același președinte nu voi mai continua, fiindcă atunci când vine un președinte nou rade tot clubul.

Dacă va continua președintele, eu voi continua la Al-Raed. Dacă nu, ei trebuie să-mi plătească ce au de plătit.

Nu vreau să mă întorc în țară. Nu am nicio variantă, nu am nicio rezervă. Am terminat un an în Arabia Saudită, nu e ușor să termini un an în Arabia Saudită”, a spus Marius Șumudică, la venirea în țară.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.