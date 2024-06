Marius Ștefănescu a dezvăluit ce obiectiv are la FCSB + replică tăioasă pentru Dan Șucu

Pentru a-l convinge pe Laszlo Dioszegi să renunțe la serviciile sale, Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 1,3 milioane de euro.

La Sepsi OSK, Marius Ștefănescu a bifat 191 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 37 de ori și să paseze decisiv în 26 de situații diferite.

Jucătorul de 25 de ani a dezvăluit care sunt obiectivele pe care le are alături de FCSB și a comentat declarațiile acuzatoare făcute de Dan Șucu, în primăvară.

"E o altă echipă, o altă provocare. Mi-am dorit asta. Mi-am dorit să vin aici. E un nou început pentru cariera mea. Am petrecut cinci ani la Sepsi, cred că a venit momentul să fiu la o echipă care se bate an de an la campionat și cupele europene.

Cred că doar oferta lor a fost bună pentru club. Și eu îmi doream să vin aici. Totul a fost ușor după ce clubul s-a înțeles. În câteva zile ne-am înțeles.

Dacă semnam cu FCSB din martie, clubul tăcea? Sepsi nu spunea nimic? Acum s-au înțeles, acum am și vorbit prima dată cu FCSB. Nu s-a întâmplat nimic în martie. Despre acel cartonaș, nu aveam de unde să știu că vom juca cu FCSB. Doar niște răutăți", a declarat Marius Ștefănescu, potrivit Golazo.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat)