Gigi Becali a dezvăluit numele tricolorului pe care l-ar transfera la FCSB: ”Mie îmi place de mult de el!”

Tricolorii rămân pe primul loc în Grupa E și își păstrează șanse considerabile la calificarea în optimile de finală, însă totul depinde de rezultatul meciului cu Slovacia, programat miercuri, de la 19:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

Gigi Becali: ”M-am gândit întotdeauna să îl iau pe Rațiu la FCSB!”

Întrebat dacă a fost impresionat de vreun jucător al echipei naționale la meciul cu Belgia, Gigi Becali l-a numit pe Dennis Man, dar a oferit și un nume surprinzător.

Andrei Rațiu este fotbalistul care l-a încântat pe finațatorul de la FCSB, care a recunoscut că și-a dorit foarte mult să îl transfere pe internaționalul român la FCSB, însă mutarea a fost imposibilă pentru roș-albaștri, având în vedere prețul fotbalistului și salariul mare pe care îl încasează în La Liga, la Rayo Vallecano.

”Man e Man, nu aia ce să zici, e un jucător valoros. În plus, mie îmi place de mult de ăla care e vopsit în cap verde, e bun fotbalist. M-am gândit întotdeauna să îl iau, dar nu am avut posibilitatea, nu ai cum să îl iei, joacă prin Spania, are salariu mare, nu știu cât are, 700.000, nu pot să-l iau”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

VIDEO Rezumatul partidei Belgia – România 2-0

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.