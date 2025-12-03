David Gerard, antrenorul echipei de rugby a României, a declarat miercuri, după tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială, că grupa “stejarilor” este poate cea mai difiiclă, “o provocare imensă”.

“Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială, este o provocare imensă să faci parte din această grupă.

Dar dacă vrem să visăm la mai mult trebuie să dăm maximum în următorii doi ani pentru a ne pregăti ca să fim cât mai competitivi”, a spus David Gérard, potrivit rugbyromania.ro, citat de news.ro.

Astăzi, la Sydney, a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale de Rugby ce va avea loc în 2027, în Australia. Echipa României a fost repartizată în Grupa B, acolo unde va întâlni campioana mondială en-titre, Africa de Sud, Georgia şi Italia.

Când va avea loc turneul final

Cupa Mondială va fi găzduită de Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027.

Primele două clasate, plus patru echipe de pe locul al treilea, cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Australia, în calitate de ţară gazdă, va fi dispusă automat în Grupa A, dar fără să fie cap de serie.

Cupa Mondială din Australia este prima ediţie cu 24 de echipe, faţă de 20 în ediţia precedentă din Franţa.

Deţinătoarea titlului este Africa de Sud.

Oraşele în care se vor juca meciurile, 52 la număr, din turneul final, sunt: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney şi Townsville.

