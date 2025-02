Sibienii s-au deplasat la Sfântu Gheorghe pentru confruntarea cu Sepsi care a contat pentru etapa #27 din SuperLiga României. La capătul cleor 90 de minute, Hermannstadt a înregistrat toate cele trei puncte.



Marius Măldărășanu exultă după Sepsi - Hermannstadt: ”Jos pălăria!”



La pauză, Marius Măldărășanu l-a introdus pe suprafața de teren pe Ianis Stoica. Fotbalistul a realizat hat-trick-ul și a fost un factor major pentru victoria sibienilor de la Sfântu Gheorghe.



După meci, Măldărășanu l-a lăudat pe Ianis Stoica. Antrenorul lui Hermannstadt a evidențiat și că a trăit intens cele 90 de minute și că elevii săi au făcut un meci bun, per total.



”Le-am spus băieților că nu mă simt confortabil nici la 2-0, nici la 3-1. Nu am probleme cu inima, mulțumesc lui Dumnezeu, dar trăirile sunt intense și în orice moment se poate întâmpla ceva. Ei au calitate și au venit peste noi pe final. Per ansamblu, a fost un joc bun. În prima repriză, când am reușit să trecem de linia lor de pressing, aveam spații și aveam nevoie de inspirație pentru a interpreta corect fazele.



Cei care au intrat au făcut-o foarte bine, iar Ianis a reușit să înscrie trei goluri, jos pălăria. Sergiu a intrat foarte bine și a oferit o pasă de gol. Am primit și două goluri, dar ce contează este că am obținut cele trei puncte.



Da, l-am schimbat pe Vali pentru că se simțea rău și avea cartonaș galben. Pope nu a fost bine din punct de vedere fizic, așa că l-am introdus pe Ianis. De asemenea, pentru regula cu jucătorul sub 21 de ani, l-am introdus pe Bicianul. A intrat bine și el, este important pentru toată lumea, indiferent dacă joacă mult sau puțin. Așa am simțit și a ieșit bine.



(n.r. despre lacrimile lui Ianis?) Știți cum sunt jucătorii, dacă joacă 70 de minute și sunt scoși, se supără. Dacă joacă 3 minute, se supără. E bine că se supără, nu îmi plac jucătorii care rămân în zona lor de confort. Dar este adevărat că sunt momente în ciclul săptămânal când le spun să se pregătească. Acum nu am vorbit cu niciun jucător, poate l-am surprins un pic când nu am anunțat primul 11.



Am câștigat trei puncte, e o victorie frumoasă și mare, chiar dacă nu vom ajunge în play-off. Nu mă gândesc la o revanșă, dar a fost dureroasă înfrângerea cu 0-4. Parca acum ar fi trebuit să ne bucurăm și noi.



(n.r. barajul cu Iași din Cupă) Am văzut Moldova anul acesta. Ne dorim foarte mult calificarea, așa s-a întâmplat să jucăm încă un meci cu Iașiul. Mi se pare ciudat să jucăm la ei acasă, dar asta e regulamentul, poate greșesc, ar trebui să fie un teren neutru.



Dacă vom trece mai departe, vom vedea ce va fi. Chiar dacă Iașiul trece printr-o perioadă dificilă, va fi un meci greu, dar noi ne gândim la meciul cu Buzăul”, a spus Marius Măldărășanu după meci.