Marius Avram ARUNCA SAGETI catre CCA si Vassaras: "Pe el, nefiind roman, nu il intereseaza ce ramane in urma lui dupa ce pleaca"

Marius Avram a povestit despre modalitatea cum si-a incheiat cariera de arbitru.

Avram a decis sa se retraga, chiar daca mai putea arbitra 4 ani in Liga 1, neavand varsta care il obliga sa se "pensioneze". El si-a finalizat cariera de arbitraj la sfarsitul anului 2020, dupa ce a fost la centrul infruntarii dintre Dinamo si CFR, scor 0-2.

Avram a povestit ca a fost oarecum fortat sa se retraga, chiar daca decizia i-a apartinut in totalitate. De asemenea, el a dezvaluit ca nu mai era in relatii bune cu actuala conducere a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

"Din punctul meu de vedere, acesti ultimi 4 ani mi-au fost luati chiar daca decizia de a renunta mi-a apatinut mie. Eu... Asta a fost ceea ce am simtit, ca mi s-a facut o mare nedreptate in momentul cand am fost scos de pe lista FIFA, nu mi s-a dat nicio explicatie coerenta. Atunci am considerat ca nu mai pot avea o relatie cu aceasta comisie de arbitri, care m-a nedreptatit. Modul in care s-a intamplat a fost ca si cum as fi fost sanctionat pentru ceva", a spus Marius Avram pentru TelekomSport.

Marius Avram a dezvaluit si faptul ca nu si-a dat seama unde a gresit fata seful CCA, Kyros Vassaras. Fostul arbitru a aruncat sageti catre grec si l-a acuzat ca nu ii pasa de ce ramane in urma lui daca pleaca, pentru ca nu este roman.

"Nu stiu unde am gresit, nu mi-am dat seama exact unde am gresit in relatia cu Vassaras. Eu cred ca lucrul asta pleaca de la faptul ca nu este roman si nefiind roman nu il intereseaza ce ramane in urma lui dupa ce pleaca", a declarat Marius Avram.

Marius Avram, arbitru in varsta de 41 de ani s-a retras dupa o cariera de 14 ani. El a stat la centrul partidelor din Liga 1 inca din sezonul 2006-2007. Ultimul meci pe care l-a arbitrat a fost Dinamo - CFR Cluj, scor 0-2, pe 17 decembrie.