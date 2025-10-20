În ultima perioadă, ”Briliantul” s-a ocupat mai mult de academia de fotbal care îi poartă numele, însă este gata să revină pe banca unei echipe de club.

Adi Mutu, detalii de la negocierile cu U Cluj: ”Mi s-a luat pulsul!”

Recent, U Cluj a rămas fără antrenor, după ce Ioan Ovidiu Sabău s-a decis să plece de la echipă după o serie de rezultate modeste și după anumite conflicte care ar fi apărut în vestiar. S-a vehiculat că ardelenii ar fi bătut palma cu Cristiano Bergodi, dar nimic nu este sigur cel puțin deocamdată. Se pare că pe lista ”Șepcilor Roșii” s-ar afla și Adrian Mutu și Andrei Prepeliță.

Mutu a dezvăluit detalii de la discuția cu Radu Constantea, conducătorul Universității Cluj.

”Discuţiile cu U Cluj merg, sper să meargă şi mai departe. Am fost sunat de Radu Constantea, a fost o discuţie colocvială, cum văd eu situaţia şi le-am transmis că dacă ei consideră că eu sunt alegerea, intrăm în detalii mai profunde.

Până atunci este normal ca ei să îşi facă treburile, să vadă cum gândesc mai mulţi antrenori. Neluţu Sabău a făcut o treabă extraordinară şi trebuie să vină antrenorul potrivit pentru a duce mai departe.

Au avut un sezon extraordinar anul trecut, aşteptările tuturor erau mai mari. Nu au reuşit să satisfacă pe toată lumea şi sunt într-un moment mai dificil. Important e cum se gestionează pe termen scurt, până la pauza naţionalei.

Concret a rămas că ne vom mai auzi o dată la telefon dacă voi fi eu alesul şi atunci o să vedem. Cum am spus, a fost un telefon colocvial, mi s-a luat pulsul”, a spus Mutu, conform Fanatik.

