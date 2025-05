Marian Iancu le-a dat un sfat lui Dan Șucu și lui Victor Angelescu, printr-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Șucu și Angelescu, avertizați de Iancu: ”Domnilor conducători, grăbiți-vă!”

Fostul patron de la Poli Timișoara le-a transmis șefilor din Giulești că trebuie să se grăbească dacă vor să facă o figură frumoasă în următoarea stagiune.

Iancu a transmis că Rapid trebuie să aibă un nou antrenor principal cât mai repede, dar și că lotul trebuie întărit cu patru sau cinci jucători. De altfel, fostul patron din Liga 1 crede că Rapid trebuie să profite de începutul de campionat, atunci când FCSB, U Cluj, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor fi angrenate în cupele europene.

”Am un mesaj pentru conducătorii clubului Rapid. Le transmit o idee pe care o am în legătură cu timpul scurt care a mai rămas până la reunirea lotului, am înțeles în jur de 9 iunie.

Lotul trebuie să fie complet, antrenorul trebuie să fie la echipă, o lună de zile le mai rămâne să pregătească campionatul următor, un campionat în care, în tur, trebuie intrat în forță, acumulate cât mai multe puncte până se dezmeticesc celelalte cluburi pretendente la obiective, care sunt participante în cupele europene, Rapid trebuie să acumuleze cât mai multe puncte. Asta a făcut U Cluj anul trecut și a profitat până la sfârșitul campionatului. Ca să faci lucrul ăsta nu este ușor.

Suntem deja în întârziere, nu văd absolut nimic în ceea ce privește organigrama clubului, staff-ul complet, antrenorul și lotul completat în 4-5 poziții. Aflăm doar de cei care pleacă și maximum un jucător pe care îl au vizat să vină.

Domnilor conducători, grăbiți-vă, pentru că acest timp pe care îl pierdeți se va vedea în punctele de la anul”, a spus Marian Iancu într-un videoclip postat pe Facebook.