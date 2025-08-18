Omul de afaceri nu i-a menajat deloc pe atacantul Baroan și pe portarul Stolz, pe care i-a criticat în termeni extrem de duri.



Iancu a pus la zid decizia de a-l titulariza pe Baroan, considerând că atacantul nu are ce căuta din primul minut într-un meci de o asemenea anvergură.



"Cu Baroan nu poți să joci din minutul 1, nu ai cum să joci cu el. De-abia fuge din când în când, mai mult dansează pe teren. Nu e pregătit pentru un asemenea joc. Nu știu ce se întâmplă, probabil au probleme cu Koljic", a tunat fostul finanțator, potrivit GSP.



Portarul Stolz, numit "clovnul" partidei



Nici portarul nu a scăpat de furia lui Iancu. Dimpotrivă, a fost catalogat drept cel mai slab om de pe teren și principala sursă de nesiguranță pentru defensiva giuleșteană.



"«Bufonul» primei reprize este Stolz. Acest «bufon», care nu e portar. De câte ori este mingea la el, de câte ori intervine, îmi tremură inima. Atâta nesiguranță și detașare! Nu este conștient cât de slab se prezintă. Nu scoate nimic care să-mi arate că e portar de Genoa. Nu a împins deloc în picioare la gol", a adăugat Iancu, la aceeași emisiune.



Rapid - FCSB, echipele de start

Rapid: Stolz - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, K. Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan



Rezerve: Aioani - Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic



Antrenor: Costel Gâlcă



FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Fl. Tănase, Olaru - Oct. Popescu, Politic, Toma

