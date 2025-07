Mijlocașul spune că este nerăbdător să joace Supercupa cu CFR Cluj și regretă că anul trecut nu a fost prezent în vestiarul echipei la finala cu Corvinul Hunedoara.



FCSB joacă sâmbătă, 5 iulie, de la ora 20:00, Supercupa României pe stadionul Ghencea, în condițiile în care Arena Națională este ocupată de festivalul Neversea Kapital.



Marele regret al lui Darius Olaru la FCSB: „Din păcate”



„Normal, aștept cu nerăbdare, au trecut deja destul de multe luni de când nu am mai jucat. Dar cel mai important pentru mine, cât și pentru echipă, este trofeul pus în joc.



Știm că ne așteaptă un meci dificil și sper ca la final să ne bucurăm împreună.



Supercupa este un trofeu important, atât pentru mine, cât și pentru echipă. Se adaugă în palmares. Este foarte important să începem cu bine. Cum am spus, este un trofeu pus în joc și aș vrea ca în fiecare an să joc primul meci al sezonului cu un trofeu pe masă.



Din păcate, anul trecut nu am fost alături de băieți în vestiar înainte de Supercupă, fiindcă am fost la EURO și am ajuns fix cu o zi înainte de meci. Eu îmi doresc foarte mult, îi simt la fel de motivați și pe băieții mei și știm că este o oportunitate bună pentru noi să începem sezonul cu un trofeu, iar asta ne motivează să câștigăm mâine.



Trebuie să o luăm de la capăt mâine. Trebuie să începem cu brio și să demonstrăm că merităm să fim supercampioni!”, a spus căpitanul campioanei în cadrul conferinței premergătoare partidei.