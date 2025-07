Ioan Becali a făcut anunțul! Ce a spus despre transferul lui Valentin Mihăilă

Fotbalistul mai are contract până în iunie 2027 cu Parma, iar până acum a bifat 106 apariții, a reușit să-și treacă în cont 15 goluri, dar și să paseze decisiv în 12 situații diferite.

Suma de transfer este o problemă strict a celor de la Parma și Lecce. Problema mea este ca fotbalistul să fie mulțumit cu ceea ce i se oferă și dacă va alege Lecce. El mai are doi ani de contract cu Parma și un salariu de aproximativ un milion de euro. Brutul înseamnă mult mai mult și vom vedea.

„Știu despre interes, dar urmează ca jucătorul să fie înștiințat. Vom vedea, vom analiza totul. Nu este vorba despre un împrumut pentru că jucătorului îi mai rămâne un an de contract și nu le convine celor de la Parma. Suntem abia la început de mercato, este timp destul. Dacă Lecce îi va satisface pretențiile lui Mihăilă, probabil că… Eu n-am vorbit cu cluburile, am discutat doar cu jucătorul despre ce vom face în această perioadă.

Valentin Mihăilă a dat verdictul despre plecarea lui Cristi Chivu de la Parma



Valentin Mihăilă a precizat, după România - Cipru 2-0 din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, că tehnicianul a meritat din plin să ajungă la Inter Milano după ce a salvat-o de la retrogradare pe Parma la finalul sezonului 2024/25.



”Îi doresc mult succes și spor în tot ceea ce face. Este clar că, dacă un antrenor ajunge la o echipă de profesioniști pentru patru luni și apoi face trecerea la un nivel atât de înalt, este doar meritul lui.



Din păcate, de la venirea lui am fost mai mult accidentat, am reușit să mă antrenez cu el doar trei sau patru zile și, astfel, nu am avut ocazia să învăț de la el tot ce mi-aș fi dorit”, a spus Mihăilă.