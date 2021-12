Mama lui Târnovanu și-a urmărit fiul cu ochii în lacrimi! Portarul de la FCSB și-a pierdut tatăl la 20 de ani 

După meci, Târnovanu i-a dedicat totul tatălui său, care a încetat din viață la începutul anului, și nu a apucat să-l vadă jucând pentru vicecampioana României și în tricoul naționalei, la Jocurile Olimpice.

Cu ochii în lacrimi, mama sa l-a urmărit de acasă, de la Iași, la televizor, și a dezvăluit cum a trăit meciul cu Sepsi.

„Păi, am avut niște emoții atât de mari încât nu mai puteam să mă uit la televizor la un moment dat. Eu am crezut în el de mic, pentru că eu am fost cu el prima dată la fotbal.

Am crezut în el că va ajunge un portar mare și eu zic că a ajuns bine până la vârsta lui. Nu am știut, mi-a dat un mesaj Ștefan cu câteva ore înainte de meci și mi-a spus că va fi titular.

Ștefan Târnovanu și-a pierdut tatăl la doar 20 de ani

Am avut mari emoții, am mai plâns un pic, mi-am amintit și de soț (n.red. – tatăl lui Ștefan Târnovanu a murit la începutul acestui an). Păcat că nu mai este printre noi, să se bucure de acest meci mare. Dar cu siguranță se bucură, de acolo, de sus.

Da, este păcat că nu mai trăiește să fi văzut acest meci. Ar fi fost foarte mândru, pentru că am investit mult în el de la șase ani și până a crescut. Din păcate, nu l-a prins nici când a apărat ultimele meciuri din sezonul trecut, nici la Olimpiadă. Dar cu siguranță îl vede de acolo, de sus și se bucură mult. Nici nu mai am cuvinte. Dacă așa a vrut Dumnezeu… Eu am mare încredere că Ștefan va ajunge unul dintre marii portari ai planetei”, a spus mama lui Ștefan Târnovanu, Maria Târnovanu, pentru ProSport.

200.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru a-l tansfera pe Târnovanu la FCSB, de la Poli Iași.