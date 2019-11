Mai tare ca FCSB: CAZUL RADOI la Arsenal! Scenariu ireal dupa ce Emery a fost demis! Cine ii ia locul

Unai Emery paraseste banca lui Arsenal dupa un an si jumatate pe Emirates.

Antrenorul spaniol plateste pentru cea mai slaba serie de rezultate din ultimii 27 de ani.

In locul sau, antrenor interimar va fi numit Freddie Ljungberg. Cazul seamana uluitor cu cel al lui Mirel Radoi din perioada FCSB. Ljungberg are numai licenta A si poate fi doar antrenor interimar. Poate rezista pana in Februarie ca principal, apoi trebuie sa faca dovada ca are diplomele necesare.

La fel cum Mirel Radoi si-a inceput cursurile pentru licente la Chisinau, Ljungberg face cursuri la Federatia din Tara Galilor. In cazul in care va impresiona ca manager, Arsenal intentioneaza sa-l pastreze pe suedez. Va incerca sa obtina o derogare pe baza inscrierii lui Ljungberg la programul PRO.

Amendat si obligat sa stea doar pe banca in timpul meciurilor, fara sa comunice cu jucatorii sai, Mirel Radoi a rezistat numai cateva luni ca antrenor la FCSB.

Ljungberg, 42 de ani, a fost secund al lui Emery si principal al echipei U23 a lui Arsenal. Ca jucator, a petrecut 9 ani alaturi de echipa din nordul Londrei.