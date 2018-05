Piturca, analiza dura pentru Dica: "N-are nicio scuza, e o bila neagra in cariera lui!"

Victor Piturca e de parere ca Nicolae Dica iese cu imaginea sifonata dupa un sezon la FCSB

Piturca il critica pe Dica pentru modul in care a condus echipa in acest sezon. Fostul selectioner si antrenor al Stelei e convins ca toate deciziile lui Dica au fost dictate de la loja.

"Gigi Becali face echipa, face schimbarile, face tot la FCSB si asta se vede in rezultate. Stim cine muta in minutele 30."

"Oricat as vrea sa il apar pe Dica, s-a pus intr-o ipostaza in care nu mai are scuze."

"Daca ar fi fost numarul 1 la echipa si s-ar fi ocupat de tot, ar fi fost ok. Spuneai ca a terminat pe locul 2, a ajuns in primavara europeana... Acum este o bila neagra in cariera lui."

"Probabil ca planul lui a fost sa prinda un contract bun prin Arabia, de cateva sute de mii de euro. Aia din Golf nu stiau cum arata lucrurile aici, n-ar fi stiut ca nu decide Dica la FCSB", a spus Piturca la Telekomsport.