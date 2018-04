Mai multi suporteri in Liga a 4-a decat la FCSB - Craiova? Sondaj: care "Steaua" strange mai multi suporteri saptamana viitoare?

Luni, Steaua din Liga I intalneste Craiova, in derby-ul etapei. Sambata, tot pe National Arena, Steaua din Liga a 4-a joaca cu Rapid.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

15.000 de bilete s-au vandut pana acum la CSA Steaua - Academia Rapid, meciul fenomen din Liga a 4-a. Informatia publicata azi jurnalistul Cristi Scutariu ii pune in alerta pe oficialii clubului FCSB.

Si asta pentru ca Steaua din Liga I ar putea trai un episod jenant in "razboiul stemelor" - meciul din Liga a 4-a ar putea strange mai multi suporteri decat derby-ul din playoff.

In acest sezon, FCSB are o medie de asistenta de 7.314 spectatori la meciurile de pe teren propriu, conform lpf2.ro, si este a doua in topul spectatorilor.

Craiova e prima, cu o medie de asistenta de 10.438 de spectatori.

FCSB - Craiova se joaca luni, de la 20:45.

CSA Steaua - Academia Rapid e sambata viitoare, de la 19:45.