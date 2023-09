"Mai credeți în Miculescu?". Răspunsul lui Gigi Becali, după meciul cu numărul 60 al atacantului

Miercuri seară, Miculescu a jucat meciul cu numărul 60 pentru FCSB și a marcat un gol contra celor de la FC Bihor, echipă de liga a treia, scor 2-0, în grupa C a Cupei României. În total, atacantul a strâns doar 5 goluri și 4 pase decisive.

Gigi Becali: "Îl aștept pe Miculescu"

În ciuda faptului că are mai bine de un an la FCSB, iar până acum nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, David Miculescu va beneficia în continuare de credit din partea lui Gigi Becali. Omul de afaceri spune că arădeanul este încă tânăr și are încredere în progresul său.

"Pe Miculescu îl aștept. Să vedem când o să fie Miculescu ăla în care am crezut. Încă mai cred pentru că e tânăr. Fizicul pe care îl are el, e puternic... e păcat să n-ajungă fotbalist.

E păcat! Și e băiat cuminte. Eu mai cred în el", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după meciul de la Oradea.

Gigi Becali a dezvăluit suma reală pentru transferul lui David Miculescu

David Miculescu a ajuns la FCSB în august 2022, de la UTA Arad. Inițial s-a scri că vicecampioana a plătit 1,7 milioane de euro pentru atacant, însă Gigi Becali a transmis în urmă cu câteva luni că 500.000 de euro s-au întors în conturile sale, astfel că suma reală de transfer a coborât la 1,2 milioane de euro.

"Am dat bani. Am dat pe David Miculescu 1.200.000 (n.r. de euro) aproape. Cam atât m-a costat. Da, pentru că mi-a dat mie banii înapoi, care e treaba?

Suntem proști? E inginerie financiară. Nu e evaziune fiscală. Nu e nimic ilegal. Mi-a convenit, pentru că nu am lăsat nici procente. Acum să nu se mai speculeze", spunea Gigi Becali, în iulie.