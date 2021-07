Magaye Gueye a aflat decizia ANAD in cazul scandalului de dopaj cu cocaina! Jucatorul poate reveni pe terenul de joc 

Magaye Gueye a fost prins, la un control antidoping, cu cocaina, in urma cu cinci luni.

In luna februarie a acestui an, Dinamo si FCSB s-au intalnit in Cupa Romaniei. DDB a solicitat atunci teste antidoping, deoarece FCSB se afla intr-o forma foarte buna. Totusi, surpriza a fost ca s-au gasit nereguli in lotul lui Dinamo, nicidecum in echipa lui Becali.

Magaye Gueye, atacant adus de Dinamo in octombrie 2020, de la Qarabag, a fost prins cu cocaina la acel test antidoping, declansand un scandal imens. Acesta si-a recunoscut fapta, astfel ca a primit o suspendare relativ mica, de trei luni.

Acesta a fost suspendat incepand cu data de 7 martie, astfel ca suspendarea sa a fost acoperita. Ceea ce inseamna ca Magaye Gueye poate reveni la treaba, anunta GSP. Atacantul mai are un an de contract cu Dinamo. Avand in vedere ca echipa are interdictie la transferuri, acesta ar putea juca iarasi pentru club, desi suporterii nu isi doresc asta.

Strasbourg, Everton, Brest, Millwall, Adanaspor, Osmanlispor si Qarabag sunt celelalte echipe din cariera atacantului, care a marcat trei goluri in 19 meciuri jucate la Dinamo.