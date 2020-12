"Ma intereseaza mai putin spectacolul." Mircea Rednic i-a bagat pe fotbalistii Viitorului in sedinta! Ce le-a transmis inaintea meciului cu Botosani

Mircea Rednic a obtinut doar o remiza, scor 1-1 cu Chindia, la primul sau meci pe banca Viitorului.

Viitorul primeste vizita Botosaniului in runda a 14-a din Liga 1, iar Mircea Rednic isi doreste sa obtina prima victorie pe banca echipei constantene.

"Un meci important pentru noi, ne dorim foarte mult sa terminam anul in primele 6, pe un loc de playoff. Imbucurator ca am reusit sa recuperam cei doi jucatori accidentati, pe Ganea si pe Boboc. Nu avem niciun jucator cu probleme medicale si e bine ca am solutii. Jucam cu o echipa care este abonata si isi doreste sa joace in playoff, deci va fi un meci foarte greu. Au jucatori cu calitate, joaca un fotbal ofensiv, dar noi trebuie sa ne luam toate masurile. Mai ales pe faza de contraatac.

Legat de meciul cu Chindia, pana la eliminarea lui Cojocaru noi am prestat un joc bun, sunt multumit, imi da incredere si de aceea vreau sa ne impunem jocul inca din primul minut. Cei de la Botosani au o zi in plus fata de noi, am avut si deplasarea la Giurgiu, dar din ce am discutat cu jucatorii, se simt bine. Cred ca am reusit sa ii refacem in proportie de 90%. Le-am spus ca in perioada asta o sa dau sanse la aproape toti jucatorii. Avem 5 schimbari pe care le-am folosit si le voi folosi si la acest meci.

Si ei au o situatie mai delicata, trebuie sa fim foarte atenti si sa tratam meciul cu mare seriozitate si sa o facem din primul minut. Sa ne gandim la obiectivul nostru, de a termina pe un loc de playoff", a spus Rednic, la conferinta de presa.

Mircea Rednic: "Le-am spus si jucatorilor, mai putin spectacol si mai multa eficienta!"

Situatia este destul de echilibrata in lupta pentru un loc de playoff si Mircea Rednic trage un semnal de alarma. Viitorul este ocupanta ultimei pozitii de playoff, cu 17 puncte, iar intre locul 6 si locul 12 este o diferenta de doar 3 puncte:

"Pe mine ma intereseaza punctele, chiar le-am zis si jucatorilor, mai putin spectacol si mai multa eficienta. Noi de puncte ducem lipsa si trebuie sa tinem aproape de cei din fata noastra. E clar ca si pentru noi e foarte important acest meci.

Sunt trei puncte importante. Mai sunt meciuri, mai avem un meci la Medias, dar ne dorim foarte mult sa castigam acest meci si dupa sa pregatim ultimul meci al anului.

Eu as vrea ca diferenta sa o faca jocul echipei. Chiar mi-a placut prima repriza cu Chindia. Am reusit sa controlam jocul, ne-am creat ocazii, am avut o posesie foarte buna, ne-am eliberat cu usurinta. Asta imi doresc si de la acest meci", a mai spus Mircea Rednic.