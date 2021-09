"Logic, a venit și pedeapsa!" Keșeru, discurs argumentat după FCSB - Academica 3-2

Claudiu Keșeru e genul fotbalistului care deține capacitatea de a trage concluziile la cald. La finalul partidei cu formația lui Ionuț Chirilă a evidențiat și bilele albe, dar și ce n-a mers pe parcursul jocului pentru FCSB.

Claudiu Keșeru, atitudine de căpitan

„Am un sentiment contradictoriu. Au fost perioade de joc foarte bune, mă refer la primele 25 de minute, în care am controlat total jocul.

Apoi parcă am cedat deliberat terenul, ne-am relaxat.

Și, logic, a venit și pedeapsa! Au înscris în minutul 44, cât să ne agite puțin. Apoi au reușit iar să înscrie, din nou ne-au agitat!

Au fost lucruri foarte bune, dar și o relaxare nejustificată. E material pe care se poate construi, cred că există foarte mult potențial, dar e nevoie de timp", a spus fostul atacant de la FC Nantes.

Orădeanul în vârstă de 34 de ani a vorbit și despre statutul său de căpitan al vicecampioanei.

„E o onoare, m-am simțit deosebit, mă bucur că la primul meci la care am fost căpitan am câștigat. Să nu uităm că am ajuns la a treia victorie consecutivă în campionat. Cred că a fost decizia antrenorului, el mi-a comunicat-o”, a încheiat Keșeru.

FCSB, a treia victorie la rând în Liga 1

Gazdele au înscris prin Keşeru ‘3, Vinicius ’10 şi Stoica ’67, în timp ce pentu Academica au marcat Omoh '45 şi Cascini '89.

Academica a ajuns la opt eşecuri în campionat (şi două egaluri), fiind singura echipă fără victorie din Liga 1. Meciul a fost şi primul în campionat pentru Ionuţ Chirilă pe banca ilfovenilor, după debutul din Cupa României. FCSB a reuşit a treia victorie consecutivă în Liga 1.