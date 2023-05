FCU Craiova a înscris de trei ori, însă FC Voluntari a revenit pe tabelă spectaculos. Meciul a fost, însă decis la loviturile de departajare, câștigate de formația dirijată de Nicolo Napoli.

Liviu Ciobotariu, după FCU - Voluntari 3-3 (5-4 d.l.d.): „Mă gândesc la o schimbare”

După meci, Liviu Ciobotariu a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că se gândește la o schimbare, după ce a fost întrebat dacă ia în calcul o plecare de la ilfoveni.

„Un joc spectaculos, plăcut pentru spectatori, telespectatori, dar nerecomandat cardiacilor. Am început slab jocul, ne-am apărat prea jos. Am avut o discuție cu jucătorii la vestiar, pentru că lucrurile nu erau în regulă. Am încasat trei goluri, practic, care puteau fi evitate. Vreau să-mi felicit jucătorii.

Când întorci scorul de la 0-3, trebuie să fii mulțumit de jucătorii tăi. Puteam să și câștigăm acest joc, dacă eram inspirați la contraatacuri. Până la urmă, trebuie să felicit FCU Craiova pentru calificare. Au avut posesie, au avut atacuri poziționale foarte bune. Este greu să digeri o asemenea înfrângere.

Mă bucur că jucătorii au avut mentalitate, că au crezut în șansa lor. La penalty, ok, toată lumea spune că e loterie. Și așa e, numai cine nu execută nu ratează.

Mihai a prins o zi mai slabă, dar asta nu înseamnă că el e singurul vinovat. A avut un sezon bun la noi, a fost omul care ne-a ținut în multe meciuri. Așa e la fotbal, mai greșești. Eu nu sunt supărat pe el. Popa e tânăr, ok, mai greșește, toți greșim. Nu (n.r. nu ne-a zis unde pleacă), ne-a spus că e ultimul său joc. E un băiat deosebit, e un portar de viitor pentru echipa națională.

Am fost surprins când a fost eliminat, însă am înțeles că l-a împins. O greșeală copilărească. Dacă nu rămâneam în inferioritate numerică, poate nu eram așa dominați. Noi am ținut baricada. Am avut și șansă, dar așa e la fotbal. În momentul de față trebuie să mă liniștesc în momentul de față. Am avut trăiri, de la agonie la extaz. O să văd, după care o să iau o decizie.

(n.r. luați în calcul să continuați la Voluntari?) Mă gândesc și la o schimbare. Am și câteva oferte de afară. Nu știu, deocamndată am astea două zile, după care o să vă dau un răspuns concret”, a spus Liviu Ciobotariu după meci.

FCU Craiova - FC Voluntari 3-3 (5-4 d.l.d.)

FCU Craiova a făcut spectacol total timp de o oră. Chițu a deschis scorul în minutul 36. Baeten a majorat diferența în minutul 60, iar Chițu a realizat „dubla” și a dus scorul la 3-0 în minutul 63.

Însă, FC Voluntari a revenit miraculos pe tabelă, cu un om în minus. Mai întâi, Aliji a redus din diferență în minutul 78, apoi a fost eliminat în minutul 83. Sigurjonsson a marcat în minutul 85, iar Dumiter a restabilit egalitatea în minutul 90+7.

La loviturile de departajare, FCU Craiova a reușit să o învingă pe FC Voluntari cu 5-4 și să treacă mai departe în barajul care o poate aduce în cupele europene!