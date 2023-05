Cele două grupări se vor înfrunta în dublă manșă pentru un loc în Superliga României din sezonul următor. Manșa tur e la Buzău (duminică, 28 mai, ora 14:00), în timp ce manșa retur va fi pe „Francisc von Neuman” (duminică, 4 iunie, ora 21:00).

Mircea Rednic anunță despărțirea de trei jucători, chiar înainte de baraj: „Nu au ce să-mi reproșeze”

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA Arad, a vorbit înainte de meciul de la baraj și a remarcat faptul că „Bătrâna Doamnă” s-a despărțit de trei jucători: Juan Cascini, Romario Benzar și Erico da Silva.

„Nu cred că jucătorul (n.r. - Cascini) are ce să-mi reproșeze, i s-a oferit șansă. Nici până să vin eu nu a jucat foarte mult, a jucat la început cu Poenaru, după care nu a mai jucat. Nu m-a deranjat nimic, doar că sunt alți jucători la mijloc, am soluții acolo. Sunt alți jucători care au arătat mai multe decât el și doar să ții un jucător străin de dragul de a-l ține… În plus, e la sfârșit de contract și trebuie să fiu corect cu el, dar și cu ceilalți.

Le dau o șansă să-și caute din timp alte echipe. În aceeași situație sunt Benzar și Erico, asta e viața, nu ai ce să faci. Din moment ce au fost de atâția ani aici și tot te bați la retrogradare…cred că e momentul să mai și schimbăm. Și nu schimb de dragul de a schimba, ci doar pe cei despre care eu cred că nu sunt ceea ce îmi doresc și nu trebuie să se supere nimeni”, a spus Mircea Rednic în cadrul unei conferințe de presă.

Ce a spus Mircea Rednic despre tehnologia VAR din România, după aproape o lună de la revenire

Despre arbitrajul video, implementat în primul eșalon al României la începutul actualei stagiuni, Mircea Rednic a remarcat faptul că tot ce își dorește e să fie aplicat corect.

De asemenea, antrenorul celor de la UTA Arad a mai spus că își dorește ca VAR-ul să fie folosit și la meciurile de baraj

„Nu ne e frică de arbitraje, eu doar cer să fie arbitrajele corecte. Eu cred că va fi VAR la meciurile de baraj că așa mi se pare corect. Dacă tot avem VAR, să nu-l folosim? Am văzut și la meciul de ieri (n.a. Buzău – Oțelul 1-0) că au fost două penalty-uri, dacă nu, unul sigur. A fost decizia arbitrului, nu mai vreau să comentez”, a spus Mircea Rednic, citat de Sport Arad.