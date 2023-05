Pe olteni îi așteaptă acum finala play-off-ului pentru calificarea în UEFA Conference League. FCU Craiova se va înfrunta cu echipa care va termina pe poziția a treia play-off-ul Superligii României.

Nicolo Napoli dezvăluie, după FCU - Voluntari 3-3 (5-4 d.l.d.): „Decizia de a pleca a fost a mea”

Nicolo Napoli, care nu o va mai antrena pe FCU Craiova începând cu sezonul următor, a remarcat faptul că decizia de a pleca de la club a fost a sa, pentru că își dorește să se întoarcă în țara natală, Italia.

„Băieții au făcut un meci bun. Prima repriză a fost bună, am avut avantaj 3-0. Dar în repriza a doua nu am făcut un joc foarte bun. Am ajuns la penalty-uri. Important e că am câștigat. Am câștigat și nu-mi mai pasă altceva. Echipa a mers bine.

Decizia a fost a mea. Că atunci când termin campionatul, plec acasă. Acum mă gândesc să plec acasă cu familia mea”, a spus Nicolo Napoli.

FCU Craiova - FC Voluntari 3-3 (5-4 d.l.d.)

FCU Craiova a făcut spectacol total timp de o oră. Chițu a deschis scorul în minutul 36. Baeten a majorat diferența în minutul 60, iar Chițu a realizat „dubla” și a dus scorul la 3-0 în minutul 63.

Însă, FC Voluntari a revenit miraculos pe tabelă, cu un om în minus. Mai întâi, Aliji a redus din diferență în minutul 78, apoi a fost eliminat în minutul 83. Sigurjonsson a marcat în minutul 85, iar Dumiter a restabilit egalitatea în minutul 90+7.

La loviturile de departajare, FCU Craiova a reușit să o învingă pe FC Voluntari cu 5-4 și să treacă mai departe în barajul care o poate aduce în cupele europene!