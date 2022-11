După plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB, Gigi Becali a anunțat că Liviu Ciobotariu este una dintre variante, însă trebuie să obțină acordul primarului din Voluntari, Florentin Pandele, pentru a-l putea aduce pe tehnician la formația sa.

Liviu Ciobotariu: "Este real, FCSB m-a dorit, dar mi-am dorit să rămân la FC Voluntari"

La conferința de presă premergătoare meciului FC Botoșani - FC Voluntari, Liviu Ciobotariu a confirmat că a avut ofertă de la FCSB și s-a aflat în discuții pentru preluarea echipei, însă a lăsat de înțeles că a refuzat-o și va rămâne la gruparea ilfoveană.

"Tot ce s-a scris și discutat în media este real. Într-adevăr, cei de la FCSB m-au dorit și vreau să le mulțumesc celor care m-au propus și domnului Gigi Becali, care s-a gândit la mine. Probabil faptul că am avut rezultate bune la FC Voluntari m-a făcut să fiu apreciat, însă nu vreau să discut foarte mult despre acest subiect.



În primul rând, mâine avem un meci important la Botoșani și vreau să mă concentrez pentru ceea ce am de făcut. Motivele nu am cum să vi le spun, nu vă pot spune gândurile mele sau ce am discutat cu cei de la FCSB. Nu e normal și nu e corect. A fost o decizie a mea pe care am luat-o, iar dacă acum sunt în fața dumneavoastră îmbrăcat cu tricoul lui FC Voluntari înseamnă că mi-am dorit să rămân la FC Voluntari", a spus Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu: "Dacă eram liber, nu știu dacă aș fi mers la FCSB"

Întrebat cu subiect și predicat dacă a refuat FCSB, Liviu Ciobotariu a răspuns: "Nu vreau să discut despre asta. Sunt aici, la Voluntari și vreau să închid acest subiect".

Ulterior, antrenorul lui FC Voluntari a fost întrebat și dacă ar putea lucra cu un patron precum Gigi Becali, iar Ciobotariu a oferit câteva exemple din cariera sa.

"În cariera mea, am lucrat cu foarte mulți oameni, foarte mulți conducători. Printre alții domnul Badea, de la Dinamo, cu Cristi Borcea, cu Adi Porumboiu, cu Claudiu Maior, cu Nichita, de la Iași, cu domnul Iftime, de la Botoșani și am avut colaborare perfectă, deci niciodată nu s-a pus problema, cel puțin la mine, ca să intru în discuții sau în alte probleme. Puteți să discutați cu dânșii. Am avut o relație corectă, bună, care să fie benefică pentru echipă, deci nu se pune problema asta.

Dacă eram liber, nu știu dacă aș fi mers la FCSB. Altele ar fi fost datele problemei. Eu am o clauză de reziliere numai pentru tranfer în străinătate", a mai spus Ciobotariu.