Ultima rundă a ieșit în evidență în primul rând prin "șocul" din Ghencea, FCSB - Unirea Slobozia 0-1.

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat pe site-ul oficial echipa ideală a etapei a cincea din Superliga României:

PORTAR

Denis Rusu (Unirea Slobozia) - Experimentatul portar al ialomițenilor a fost în zi mare: 13 intervenții în victoria Unirii de pe stadionul Steaua!

FUNDAŞI

Dino Mikanović (Universitatea Cluj) - Aflat la debut în SuperLigă, a controlat flancul drept în cele 67 de minute în care a evoluat.

Dmytro Pospielov (UTA Arad) – Rămâne același jucător periculos la fazele fixe. A înscris pentru a 10 – a oară în SuperLigă.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – A marcat un nou gol de generic, al treilea pentru ”alb-albaștrii” în toate competițiile.

Bogdan Marian (Petrolul Ploiești) – Intrat pe parcursul reprizei secunde, a marcat golul care le-a adus prahovenilor un punct.

MIJLOCAŞI

Andrei Ciobanu (Oțelul Galați) - A avut o prestație solidă. A înscris pentru întâia oară în tricoul gălățenilor.

Florin Purece (Unirea Slobozia) - A coordonat excelent jocul echipei sale. A oferit pasa decisivă la singurul gol al partidei din Ghencea.

Cătălin Cîrjan (Dinamo) (foto) - A fost cel mai bun dinamovist de pe teren. Pe lângă golul marcat, a reușit 44 de pase corecte (83 %).

ATACANŢI

Alexandru Dobre (FC Rapid) - Și-a arătat clasa la golul marcat, al 10-lea în 32 de meciuri jucate în SuperLigă.

Marinos Tzionis (UTA Arad) – A contribuit la succesul echipei sale cu gol și pasă decisivă.

Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani) - A înscris golul care le-a deschis botoșănenilor drumul spre victorie.

ANTRENORUL ETAPEI

Andrei Prepeliță (Unirea Slobozia) – A reușit o victorie mare, printre cele mai importante din istoria clubului din Slobozia!

Info: LPF

Clasamentul din Superliga

