Cu toate acestea, un idol al tribunelor din Bănie, Gică Craioveanu, trage un semnal de alarmă și indică singurul factor care ar putea distruge parcursul perfect al oltenilor.



După nouă etape, Universitatea Craiova pare de neoprit. Echipa antrenată de Mirel Rădoi are șapte victorii și două remize, un parcurs care l-a făcut pe Gică Craioveanu să o compare cu cele mai mari echipe din istoria clubului. Fostul mare atacant este de părere că forța grupului este argumentul principal al succesului actual.



"Craiova arată ca o echipă. Înainte, noi am avut individualități, jucători care erau capabili să decidă un meci sau altul. În schimb, acum este toată echipa. Nu numai o echipă, ci două. Niciodată Craiova nu a avut o bancă așa bună", a punctat Craioveanu, potrivit Digisport.



Acesta a continuat elogiile la adresa "leilor", afirmând că actuala generație depășește chiar și echipe de legendă ale clubului: "Nici când am fost noi campioni nu am arătat așa bine cum arată echipa acum. Mi se pare o echipă foarte greu de bătut. E cea mai bună echipă din ultimii 35 de ani".



Avertismentul "Marelui Blond"



În ciuda laudelor, Gică Craioveanu a identificat și "călcâiul lui Ahile" pentru formația din Bănie. Acesta susține că dușmanul principal al Universității Craiova nu este pe teren, ci în afara lui. Liniștea de la echipă este esențială, iar apariția unor conflicte interne ar putea ruina totul.



"La noi se pot întâmpla multe. Vor interveni specialiștii, discuții, acuze, critici și totul se va nărui dacă nu va fi liniște. Cât va fi această liniște, Craiova va fi pe un drum bun, ascendent. Dacă vor veni acele conflicte, care la noi sunt inerente... e imposibil să nu vină la noi. Dar eu sper să vină la sfârșit", a încheiat fostul internațional.

