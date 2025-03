Golul a fost marcat de Cristian Neguţ (90+5), după un luft al fundaşului Cristian Ignat. Rapid era neînvinsă de cinci etape, în care obţinuse trei victorii şi două egaluri.

FC Hermannstadt nu a pierdut în ultimele şapte meciuri de acasă (patru victorii şi trei egaluri).

Concluziile lui Marius Măldărășanu după victoria cu Rapid

Antrenorul sibienilor a mărturisit că îi pare rău pentru Cristi Ignat, fundașul advers din eroarea căruia s-a marcat golul, apoi a vorbit despre evoluția echipei sale și despre obiectivele din play-out.

"O primă repriză echilibrată. A venit și acest gol. Cred că este o victorie meritată. Îmi pare rău de Ignat. Sunt jucători tineri și astfel de momente... Nu le va fi ușor. Probabil va mai avea multe astfel de situații. Dacă este să-mi pară rău de ceva în seara asta..., îmi este de el.

(n.r. rezervele și-au făcut treaba) Am avut și probleme când au intrat rău. Am fost dezamăgit pe finalul partidei cu FCSB (n.r. meci terminat cu scorul de 1-1), l-am scos pe Alessandro (n.r. Murgia), a intrat un jucător care nu a făcut ce trebuie (n.r. Alexandru Oroian) și am luat acel gol de la Crețu. La fel și cu Petrolul (n.r. încheiat 1-1).

Banca îți câștigă obiectivul. Nu e ușor să gestionez situația, sunt mulți jucători supărați. Probabil Neguț va fi titular în etapa următoare, fac și eu ca Gigi Becali", a declarat Marius Măldărășanu, la Digi Sport.