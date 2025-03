Tehnicianul a bifat la cârma sibienilor 154 de apariții, timp în care a înregistrat și o medie de 1,59 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Marius Măldărășanu face anunțul cu trei luni înainte să-și încheie contractul cu Hermannstadt: ”Mă onorează interesul! Voi discuta”



În cadrul unei conferințe de presă, Măldărășanu a vorbit despre viitorul său. Antrenorul a punctat că-l onorează orice interes, dar și că încă nu s-a decis dacă va rămâne sau dacă va pleca de la Hermannstadt.



”Apar fel și fel de discuții. Mă onorează interesul, înseamnă că am făcut treabă bună. Mai e o variantă ca după patru ani de zile să am o meritată vacanță. Sunt sigur că Dumnezeu are planul făcut pentru mine.



A fost o discuție cu Nico (n.r. Daniel Niculae) și atât tot. Nu a fost nicio propunere. Acum câteva săptămâni am spus că nu e corect să discut cu cineva, mai ales că noi aveam șanse. Eram într-o luptă cu Rapid și Sepsi. Vorbim de ele două că de ele s-a scris.



După sezonul regulat, normal, voi discuta cu oricine. Nu știi niciodată. Poate cineva vrea să te cunoască și să te pună antrenor peste cinci luni. Sunt lucruri normale. Dar nu am avut nicio propunere nicăieri.



El (n.r. Niculae) se gândește că mă va convinge. Respect și foarte mult antrenorii de la echipe. Știu ce e în sufletul antrenorilor când se scrie că un antrenor vine la echipa pe care ei o antrenează...”, a spus Măldărășanu.

Hermannstadt se află pe locul 8 în clasamentul SuperLigii României cu 38 de puncte înregistrate după 29 de etape. 10 victorii, opt remize și 10 eșecuri au înregistrat sibienii.

Cum arată clasamentul SuperLigii României