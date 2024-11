Selmani a marcat unicul gol al meciului Petrolul - Dinamo 0-1, iar kosovarul a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, cu 8 reușite. La finalul meciului, atacantul l-a acuzat de rasism pe Marian Huja, fundașul gazdelor.

Presa din Kosovo laudă evoluțiile lui Astrit Selmani din România



"Astrit Selmani le arată românilor cine sunt kosovarii", a titrat publicația Indeks Online, cu sediul la Priștina.



"Atacantul kosovar strălucește în România", a titrat și Gazeta Express, care a adăugat că "Astrit Selmani s-a aflat în lotul extins al naționalei din Kosovo pentru meciurile din noiembrie, însă nu a fost păstrat și pe lista finală".

Pe lângă cele 8 goluri marcate în acest sezon de Superliga, Astrit Selmani are și 4 pase decisive, fiind jucătorul din campionatul României cu cele mai multe contribuții.



Selmani este urmat în clasamentul golgheterilor de Daniel Bîrligea și Alexandru Mitriță, ambii cu câte 7 goluri, iar lista continuă cu Dan Nistor, Vladislav Blănuță, Louis Munteanu și Alexandru Tudorie, toți cu 6 reușite.

Astrit Selmani, acuzații grave la adresa lui Marian Huja

Astrit Selmani, marcatorul singurului gol al partidei, a mărturisit că se aștepta la o diferență mai mare de scor având în vedere cum s-au desfășurat ostilitățile, însă atacantul kosovar este mulțumit că Dinamo rămâne cu cele trei puncte.

Selmani a dezvăluit un conflict cu Huja avut pe teren, iar fotbalistul lui Dinamo a mărturisit că fundașul ”Lupilor Galbeni” i-a adresat jigniri și mesaje rasiste.

”Este incredibil. Trebuia să marcăm cel puțin 4-5 goluri. Nu am văzut niciodată atât de multe ocazii mari. Suntem pe locul doi (n.r. la egalitate cu CFR Cluj). Am jucat foarte bine, am avut un joc solid. 1-0 este un rezultat cu o diferență minimă, dar pe teren nu a fost o diferență mică.

Am câștigat trei puncte și sunt fericit. Huja m-a jignit, mi-a insultat mama, tatăl, sora. A continuat cu jignirile. Mi-a spus lucruri rasiste. Ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren, ce se întâmplă afară, e altceva. Probabil în afara terenului e o persoană bună, dar pentru ce s-a întâmplat pe teren ar trebui să fie suspendat multe jocuri.

Fanii lor au scandat la fel. E o parte a jocului, fanii vor să provoace, nu e pentru prima dată când oamenii jignesc. România a câștigat trei puncte. Nu știu dacă a fost bine sau nu că am ieșit de pe teren. Sunt convins că în tribune sunt oameni buni”, a spus Astrit Selmani la flash-interviu.