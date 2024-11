După pașii greșiți făcuți de CFR Cluj și Universitatea Cluj, cele două echipe pot profita, iar cu o victorie în derby-ul de pe ”Ilie Oană” pot urca în clasament.



Petrolul - Dinamo, de la ora 20:45



Înainte de acest meci, Petrolul este pe locul trei, cu 26 de puncte, iar Dinamo este pe cinci, cu 25 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova și Sepsi OSK.



În tur, Dinamo s-a impus categoric pe teren propriu în fața prahovenilor, scor 4-1.



”Echipa este într-o formă bună. În afară de Adnan și Pașcalău, care sunt accidentați, toată lumea este bine. Toți jucătorii care au fost la echipele naționale au revenit într-o formă bună.



Sperăm ca Adnan Golubovic să revină în ianuarie, dacă totul decurge cum trebuie.



Petrolul are un sezon foarte bun. A pierdut doar două meciuri. Știe cum să atace. Jucătorii mei sunt profesioniști și vom vedea performanța lor mâine. Am încredere în ei. Am un grup bun de jucători și chiar le place să muncească”, a spus Kopic, la conferința de presă.



Unul dintre cele mai importante dueluri din fotbalul autohton, cel dintre Petrolul şi Dinamo, a ajuns la episodul cu numărul 97 în SuperLiga României.



Până în prezent, prahovenii au câştigat 21 de partide, bucureştenii s-au impus de 55 de ori, iar alte 20 de meciuri s-au terminat la egalitate.



Palmares cu Petrolul gazdă: 47 jocuri - 15 victorii Petrolul - 12 remize - 20 succese Dinamo.