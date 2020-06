Le-a stat INIMA! Lovitura teribila primita de Miron CAP DE PIATRA de la Bus! Si-a rvenit imediat si a continuat sa joace

In minutul 8 al meciului dintre FCSB si Gaz Metan, Miron a cazut la pamant dupa un duel la cap cu Sergiu Bus.

Reluarile au aratat un contact dur intre Bus si Miron, dar fundasul venit de la Botosani si-a revenit dupa ce a primit numai cateva secunde de ingrijiri. Pe margine a fost panica mare! FCSB a intrat cu improvizatii majore in primul 11. Mijlocasul central Perianu (18 ani) a fost tras in linia de fund, iar pe banca nu exista nicio solutie importanta de inlocuire pentru Miron, in cazul in care fotbalistul n-ar mai fi putut continua.