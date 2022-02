"Le-a refuzat pe toate". Cine este jucătorul de la CFR Cluj care nu mai vrea să rămână la campioana României sub nicio formă

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Cristi Balaj a vorbit despre strategia de transferuri a clubului din această iarnă, explicând care sunt jucătorii care vor părăsi clubul la finalul sezonului.

Președintele campioanei României a lămurit și misterul din jurul transferului lui Yuri, după ce au apărut acuzații despre realizarea acestuia chiar în ziua partidei dintre CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș.

"Am vorbit cu Mihai Rotaru despre Cestor. Urmează să ne contacteze. Jucătorul nu a vrut să prelungească contractul, chiar dacă i-am făcut o ofertă bună. Lui Fofana i-am propus diferite variante, le-a refuzat pe toate. Este greu de înțeles. Sunt dezamăgit și surprins.

Noi am fost în discuții cu persoane care au vorbit în numele clubului Gaz Metan Mediaș, despre care ulterior am aflat că nu mai aveau legătură. Am transmis un mail oficial, nu cu o zi înaintea meciului. Am fost cât se poate de deschiși, am înțeles că și jucătorul a aflat că există interes pentru a fi transferat la anumite cluburi din România, a ales CFR. Am trimis o altă ofertă, președintele mi-a spus că ne auzim la meci", a explicat Cristi Balaj transferul lui Yuri de la Gaz Metan Mediaș, în direct la PRO X.