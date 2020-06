Derby NEBUN in semifinalele Cupei din Serbia! Partizan si Steaua Rosie s-au duelat in fata a 25.000 de spectatori: ATMOSFERA INCENDIARA | VIDEO

Partizan Belgrad s-a intalnit cu marea rivala Steaua Rosie in semifinalele din Cupa Serbiei.

Partizan s-a impus in derby pe teren propriu, scor 1-0, in fata a 25.000 de suporteri fanatici. Singurul gol al partidei a fost marcat de Natcho, in minutul 58.

Partida s-a jucat cu casa inchisa, in ciuda pandemiei de Covid-19 care inca nu a incetat sa loveasca planeta.

In prezent, in Serbia mai sunt putin peste 400 de cazuri de coronavirus active, iar asta nu a impiedicat autoritatile sa permita accesul suporterilor la meci.

251 de persoane au murit in Serbia in urma infectiilor cu Covid-19.

Dinamo - FCSB, in semifinalele din Cupa Romaniei. Cel mai tare derby al Romaniei se va juca in dubla mansa, pe 24 iunie, respectiv 8 iulie, iar accesul suporterilor la stadion nu va fi permis.