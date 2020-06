CSA Steaua poate obtine legal dreptul de a juca in Liga 1! Vestea pe care Gigi Becali nu voia sa o auda: "Legea iti permite asta!" Anunt din partea LPF

Justin Stefan, secretarul general al LPF, este convins ca CSA Steaua poate obtine dreptul de a promova in Liga 1.

Gigi Becali este convins ca CSA Steaua nu va putea obtine permisiunea de a promova in Liga a 2-a si mai apoi in Liga 1, insa Justin Stefan este de alta parere.

Secretarul general al LPF a explicat amanuntit ce procedura va trebui sa respecte CSA Steaua pentru a obtine dreptul legal de a juca in Liga 1.

"Regulamentul FRF permite transformarea cluburilor de drept public in cluburi de drept privat, iar in momentul in care CSA Steaua va ajunge in Liga a 2-a se poate transforma intr-un club de drept privat si va putea promova mai departe in Liga 1.

Dreptul de participare in competitie de la nivelul Ligii a doua si lotul de jucatori, plus infrastructura sportiva si asa mai departe. In momentul in care clubul ajunge in Liga a 2-a se poate face o structura de drept privat, se poate face acest transfer in conditii legale si activitatea poate merge mai departe.

Cred ca s-a folosit aceasta procedura la Pitesti, unde clubul era de drept public. Legea iti permite, nu e chiar atat de greu de implementat. Daca vor ajunge in Liga a 2-a vor avea impedimente sa se transforme intr-un club de drept privat.

La momentul asta are dreptate (n. r. Gigi Becali) pentru CSA Steaua e un club de drept public, dar nimeni nu ii impiedica pe cei de acolo sa faca un astfel de transfer, inclusiv catre FCSB.

Eu zic ca se vor gasi solutii optime si poate ca la un moment dat vom asista chiar la o impacare la care nu ne-am asteptat", a spus Justin Stefan la PRO X.