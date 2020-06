"Au avut niste bani si i-au curatat repede!" Reactie fara precedent la adresa CSA Steaua: "Ce performanta a facut echipa asta?"

Anamaria Prodan a vorbit despre razboiul dintre CSA Steaua si FCSB.

Impresarul intervine in scandalul dintre CSA si FCSB si critica Steaua Armatei, echipa din Liga 4, care se chinuie sa promoveze de mai bine de doi ani. Anamaria Prodan a facut o serie de declaratii care i-ar putea infuria pe fanii ros-albastrilor.

"Pentru mine, FCSB e Steaua! Eu alta echipa nu stiu. Daca nu era Gigi Becali, nu stiu daca mai exista Academia Hagi, el a tinut fotbalul romanesc. Eu sunt de partea fotbalului si a performantei. Ce performanta a facut CSA Steaua?

Au avut bani multi pentru o echipa de Liga 4. Acolo este o prostie. Daca nu s-ar interpreta, as spune ca au avut niste bani si i-au curatat repede.

Daca echipa ajunge in Liga 2, nu mai poate functiona sub tutela Armatei. Structura CSA Steaua e un club al Armatei tinut de catre Minister. Clubul trebuie sa fie profesionist in Liga 2", a declarat Anamaria Prodan la gsp.