La momentul mutării, cota fotbalistului, conform site-urilor de specialitate, era de 1.2 milioane. Acum, valoarea sa a crescut, ajungând la 1.5 milioane de euro.

La două luni de la transferul lui Miculescu la FCSB, un antrenor a pus ștampila: ”Știam de când am mers acolo!” La ce s-a referit

David Miculescu a fost transferat de la UTA Arad, acolo unde Ilie Poenaru a fost pe banca tehnică de la sfârșitul lui mai, până la începutul lui noiembrie, acumulând 18 meciuri și o medie de 1.11 puncte pe partidă.

Fostul tehnician a precizat că, din clipa în care a preluat cârma formației de pe „Francisc von Neuman”, a știut că Miculescu va părăsi echipa în momentul în care vine o ofertă bună pentru el și club.

„Eu ştiam de cand am mers acolo ca David Micuelscu, pentru o oferta buna, va pleca. Mi s-a pus in vedere acest aspect, chiar mi s-a transmis de catre domnul Meszar, 'pregateste-te si adu-ti under' (n.r. - jucător U21 pentru regula impusă de FRF cluburilor din Superligă)”, a spus Ilie Poenaru, potrivit Orange Sport.

FCSB, în această stagiune

După 21 de etape, trupa din Berceni a obținut 38 de puncte, înregistrând, astfel, 11 victorii, cinci rezultate de egalitate și cinci înfrângeri. Ultimul meci al „roș-albaștrilor” a fost împotriva Botoșaniului pe 19 decembrie, scor 1-0.

În următoarea partidă, FCSB se va întâlni cu FC Hermannstadt pe 22 ianuarie, de la ora 20:45, contând pentru etapa cu numărul 22 din campionatul intern al României.