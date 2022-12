Sfat pentru jucătorul care "nu va mai lipsi din echipa lui FCSB": "Nu are nesimțire fotbalistică"

Internaționalul U21 nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la FCSB, iar în 29 de partide a marcat doar două goluri și a oferit trei pase decisive. Totuși, Miculescu are parte de încrederea patronului Gigi Becali, care a anunțat că tânărul jucător nu va mai lipsi din echipa de start.

Ilie Poenaru, sfat pentru David Miculescu

Ilie Poenaru, cel care l-a antrenat pe Miculescu la UTA, spune că exact de acest lucru are nevoie arădeanul - încredere. De asemenea, tehnicianul liber de contract în prezent susține că fotbalistului de la FCSB nu are "nesimțirea fotbalistică".

"David Miculescu are nevoie de multă încredere, are nevoie de jocuri. La Arad juca meci de meci. Indiferent de evoluţia lui, juca. Are calităţi foarte bune, e un jucător foarte bun şi o să vedeţi că ceea ce spun se va demonstra mai devreme sau mai târziu. Problema la el e că are nevoie de continuitate, are nevoie de încredere, are nevoie de cineva care să vorbească cu el.

Nu e nici acel jucător cu o dezinvoltură ieşită din comun sau cum spunem noi în fotbal nesimtirea aceea fotbalistică. Încă nu a dobândit-o, dar el e pe un drum bun. (n.r. despre criticile patronului) Are un caracter puternic, rezistă la presiune. E construit pentru echipe mari şi pentru a face performanţă", a spus Ilie Poenaru, pentru Orange Sport.

Gigi Becali: "David Miculescu nu va mai lipsi din primul 11"

Darius Olaru (24 ani) este jucătorul despre care Gigi Becali a spus în repetate rânduri că nu trebuie să lipsească de la FCSB, însă alături de el, finanțatorul a oferit un nou nume, David Miculescu (21 ani). Patronul roș-albaștrilor a fost extrem de încântat de prestația celui mai scump transfer al său din ultimele meciuri și a anunțat că nu va mai lipsi din prima echipă.

„Nu are relevanță mare pentru că se înjumătățesc punctele și nu e relevanță mare pentru că mi-a plăcut jocul, am jucat bine. Nu e relevanță mare pentru faptul că noi am avut două piese, cele mai importante ale echipei, e Olaru, care e cel mai important și mai e încă ceva, despre care nu am știut și pe care l-am văzut aseară. David Miculescu nu are de ce să lipsească din echipa asta.

Și ce să îi fac lui Cordea dacă a făcut sezon foarte bun? Eu nu știu ce. El mai trebuie să frece puțin banca să știe că nu e chiar așa singur pe tarla și plus de asta, eu nu am spus că nu va juca Cordea, ci că David Miculescu nu mai lipsește din echipa asta. N-ai cum să zici că îl trimiți înapoi, un jucător valoros se vede, când joci cu CFR Cluj, nu pierzi nicio minge și joci cum a jucat el, și meciul trecut, nu ai cum. Pentru mine, David Miculescu, gata, am pus ștampila pe el”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.