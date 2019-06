L-au adus pe NOUL MAN! Lovitura dupa lovitura pentru Sepsi! Ultimul nume important care a semnat cu echipa din Sf. Gheorghe

FCSB, Craiova si CFR l-au ratat pe unul dintre pustii cu cele mai bune cifre din B!

Ioan Dumiter a semnat cu echipa din Sf. Gheorghe. Atacantul de 20 de ani vine de la Ripensia pentru 60 000 de euro. Suma finala ar putea ajunge la 100 000 in cazul atingerii unor clauze de performanta. Ripensia pastreaza si un procent dintr-un transfer ulterior.



Dumiter poate juca atat atacant, dar si in linia de 3 din spatele varfului, atat in centru, cat si in banda.



Dumiter are 21 de goluri, 9 assisturi si 8 penalty-uri obtinute in ultimele doua sezoane din B. La Ripensia a fost folosit atat varf, cat si in banda.