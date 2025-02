CFR Cluj l-a transferat pe mijlocașul defensiv din Kosovo, Lindon Emërllahu (22 de ani), de la FC Ballkani. Suma de transfer se ridică la 700.000 de euro, iar Ballkani păstrează și 15% dintr-un viitor transfer.

Lavdim Pireva a analizat transferul lui Lindon Emerllahu la CFR Cluj

Jurnalistul Telegrafi a folosit cuvinte mari la adresa mijlocașului de 22 de ani crescut la Ballkani și a spus despre fotbalistul cotat la 1 milion de euro că este ”unul dintre marile talente pe care Kosovo le-a avut în ultimii ani”.

Apoi, Pireva i-a făcut portretul noului jucător de la CFR Cluj.

”Lindon Emerllahu este unul dintre marile talente pe care le-am avut în fotbalul din Kosovo în ultimii ani. A jucat mai întâi pentru Kosovo U21, iar după mai multe prestații bune a fost convocat la prima echipă, unde și-a făcut debutul.

Ultimii câțiva ani au fost foarte buni pentru el, dar o accidentare i-a încetinit creșterea, pentru că un transfer într-un campionat mai bun decât al nostru ar fi putut avea loc mai devreme.

La 18 ani, a debutat cu cea mai puternică echipă a lui Ballkani din istorie, care a jucat de două ori în grupele Conference League. Vorbim despre un jucător care are o prestație foarte bună și pe faza defensivă, dar este foarte bun și la organizarea jocului. În ultimul an, a jucat mijlocaș ’box to box’, știe să apară foarte bine pe faza de atac.

A fost ales cel mai bun jucător al anului de către FFK, în timp ce Telegrafi l-a desemnat cel mai bun jucător din 2024”, a spus jurnalistul kosovar Lavdim Pireva pentru Sport.ro.