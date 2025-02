Așa cum Sport.ro a anunțat, CFR Cluj l-a achiziționat pe mijlocașul defensiv kosovar Lindon Emërllahu (22 de ani), de la FC Ballkani. Ioan Varga spune că suma de transfer se ridică la 700.000 de euro, iar Ballkani păstrează și 15% dintr-un viitor transfer.

Lindon Emërllahu s-a transferat la CFR Cluj. Ioan Varga: "Cel mai bun număr 6 care a venit vreodată în România"



Varga se arată foarte entuziasmat de achiziția lui CFR Cluj și îl numește deja pe Emërllahu "cel mai bun număr 6 care a venit vreodată în România". Omul de afaceri îl aseamănă pe kosovar cu Mateo Kovačić, fotbalistul lui Manchester City.

"Am dat o adevărată lovitură în ultima zi de transferuri și l-am luat pe Lindon Emerllahu de la Ballkani. Este poate cel mai bun număr 6 care a venit vreodată în România. Am dat pe el 700.000 de euro, plus un procent de 15% la un viitor transfer.



Este un fotbalist extraordinar, imediat o să-și pună amprenta pe jocul CFR-ului. Au mai venit jucători din Kosovo, dar Emerllahu este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști pe care am reușit să-i aducem.



Este un transfer pe care l-am ținut secret, deoarece ne-am dorit foarte mult ca acest fotbalist să vină la CFR Cluj. Este genul de jucător care face diferența și care ne va ajuta să câștigăm titlul de campioni. Dacă ar fi să-l asemăn cu cineva este genul lui Mateo Kovacic de la Manchester City", a spus Ioan Varga, pentru Fanatik.

Cine e Lindon Emërllahu, noul mijlocaș de la CFR Cluj

Emërllahu a jucat până acum doar la FC Ballkani, însă deja are 6 meciuri la naționala de seniori a statului Kosovo.



Mijlocașul defensiv măsoară 1.83m, iar în acest sezon a evoluat în 23 de partide pentru FC Ballkani. Emërllahu a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.