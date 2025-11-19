Andrei Nicolescu a anunțat că Zeljko Kopic va avea parte de forțe proaspete în pauza competițională, deși campania de achiziții va fi mult mai calculată decât în vară.



Administratorul special al roș-albilor a explicat că strategia pentru perioada de mercato din iarnă diferă radical de cea de la startul sezonului, când în "Groapă" a avut loc un adevărat exod și au sosit nu mai puțin de 16 fotbaliști. Acum, dată fiind omogenitatea grupului și rezultatele care i-au propulsat pe locul 3, miza este stabilitatea și retușurile fine pe posturile deficitare.



"Nu ne dorim să schimbăm mulți jucători. Planul este să aducem 3-4 jucători care să ne ajute", a spus oficialul dinamovist, citat de Digisport. Totuși, Nicolescu a atras atenția asupra unei probleme tehnice care le limitează opțiunile de a aduce fotbaliști de "afară": "Suntem ținuți de regula cu 13 jucători străini. Suntem constrânși de anumite reguli pe care le avem la club".



Critici dure pentru „Legea Novak”



Dincolo de strategia de transferuri, Andrei Nicolescu a comentat acid și „Legea Novak”, votată recent în Parlament. Măsura, care va intra în vigoare din sezonul viitor, obligă echipele să aibă în permanență cinci jucători români pe teren, sub amenințarea unor amenzi usturătoare. Oficialul „câinilor” consideră inițiativa o formă fără fond, atâta timp cât statul nu investește masiv în baza piramidei.



"Legea, teoretic, vrea să facă ceva bun, dar pleacă de la ceva prost. Cred că cei care decid soarta sportului ar trebui să se uite la infrastructură, să avem baza de selecție corectă", a punctat Nicolescu.



Acesta crede că politicienii încearcă să mascheze lipsurile din sistem prin măsuri populiste, fără a rezolva cauza reală a lipsei de talente autohtone: "Încercăm să ne păcălim, că dacă impunem asta, vom avea după mai mulți jucători români buni. E o păcăleală. Legea vrea cumva să coafeze, să vopsească un lucru care nu funcționează".

